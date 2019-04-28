حالة الطقس: أسبوع مشمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو مشمسًا ودافئًا نهارًا وباردًا نسبيًا ليلًا والحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.
كما يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، مع بقاء الجو مشمسًا وشديد الاعتدال في كافة المناطق وتسود أجواء حارة في الأغوار والمناطق المنخفضة ومناطق البحر الميت. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.
في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الثلاثاء، مع أجواء لطيفة ومعتدلة في كافة المناطق وحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. والأجواء ستميل للبرودة في المناطق الجبلية العالية. وكذلك الحال في ساعات الفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم في ساعات النهار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.
أما الأربعاء، فلا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو لطيفًا وربيعيا فوق العادة وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويكون الجو مائلًا للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
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