شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بُعد 31 كلم من مدينة أوراكاوا .
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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