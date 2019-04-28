شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بُعد 31 كلم من مدينة أوراكاوا .

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.