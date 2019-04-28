السعودية تتصدر G20 في التبرعات الدولية 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة احتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن دول العشرين من خلال قيمة التبرعات الدولية نسبة إلى ناتج الدخل المحلي، حيث تبرعت السعودية خلال عام 2018 بـ 1.447.037.056 دولارا لعدد من الدول، وتصدرت اليمن قيمة المساعدات السعودية، أما في القطاعات التي شملتها التبرعات الدولية فتصدرها قطاع خدمات التنسيق والدعم. وخلال عام 2000 وحتى هذه السنة ساهمت السعودية بالتبرع لعدد من القطاعات جمعها موقع منظمة Financial Tracking Service - OCHA. تمويل السعودية للبلدان المتأثرة اليمن 1,315,542,404 سوريا 29,669,380 غير محدد 67,082,087 الصومال 7,252,397 لبنان 3,000,000 السودان 2,378,680 الأردن 2,378,680 بنجلاديش 2,344,147 الجزائر 1,741,189 الهندوراس 1,475,584 جميع التبرعات الأخرى 11,592,047 دعم البرامج برنامج الأغذية العالمي 251,8338,005 حكومة اليمن 470,081,597 صندوق الأمم المتحدة للطفولة 81,281,779 منظمة الصحة العالمية 55,225,743 كل التمويل الآخر 370,094,039 البرنامج السعودي للتنمية وإعدة اعمار اليمن 218,515,896 تبرعات دول العشرين خلال - عام 2018 ترتيب دول العشرين في قيمة التبرعات نسبة إلى ناتج الدخل المحلي 1 - السعودية 2 - المملكة المتحدة 3 - الولايات المتحدة 4 - ألمانيا 5 - كندا 6 - أستراليا 7 - اليابان 8 - إيطاليا 9 - فرنسا 10 - كوريا 11 - روسيا 12 - جنوب أفريقيا 13 - البرازيل 14 - الصين 15 - تركيا 16 - إندونيسيا 17 - الأرجنتين 18 - الهند 19 - المكسيك السعودية إجمالي التبرعات بالدولار 1,447,037,056 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 748.00 خدمات التنسيق والدعم: 448,846,389 الإنعاش المبكر: 77,084,970 التعليم: 18,530,614 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 35,970,011 الأمن الغذائي: 281,405,169 الصحة: 154,976,544 الخدمات اللوجستية: 189,532,440 العمل ضد الألغام: 40,000,000 قطاعات متعددة: 15,000,000 التغذية: 34,999,999 الحماية: 10,058,924 نظافة مياة الصرف الصحي: 53,626,115 الزراعة: 2,116,016 بريطانيا إجمالي التبرعات بالدولار 1,861,910,795 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 3,028.57 التغذية: 88,240,371 آخر: 11,095,671 الحماية: 52,366,094 نظافة مياه الصرف الصحي: 37,180,678 العمل ضد الألغام: 728,862 الزراعة: 2,141,983 تنسيق / إدارة المخيم: 5,893,771 حماية الطفل: 11,834,523 خدمات التنسيق والدعم: 27,606,725 التعليم: 14,855,349 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 15,319,555 اتصالات الطوارئ: 252,855 الأمن الغذائي: 80,150,939 العنف القائم على النوع: 11,260,102 الصحة: 71,855,557 الخدمات اللوجستية: 16,039,619 قطاعات متعددة: 123,543,531 أمريكا إجمالي التبرعات بالدولار 7,086,676,902 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 20,412.87 نظافة مياه الصرف الصحي: 116,534,861 الزراعة: 18,950,000 تنسيق / إدارة المخيم: 30,764,844 حماية الطفل: 8,251,113 خدمات التنسيق والدعم: 270,717,846 الإنعاش المبكر: 32,663,141 التعليم: 40,933,000 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 41,893,043 الأمن الغذائي: 2,477,549,140 العنف القائم على النوع: 4,576,273 الصحة: 144,763,578 الخدمات اللوجستية: 84,967,377 العمل ضد الألغام: 3,684,395 قطاعات متعددة: 1,286,339,605 التغذية: 122,337,067 الحماية: 139,329,552 ألمانيا إجمالي التبرعات بالدولار 2,068,941,456 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 4,211.64 التغذية: 33,345,035 الحماية: 8,367,845 نظافة مياه الصرف الصحي: 20,240,490 تنسيق المعسكرات وإدارتها: 1,136,304 الزراعة: 1,169,591 حماية الطفل: 183,566 خدمات التنسيق والدعم: 45,801,565 الإنعاش المبكر: 5,535,548 التعليم: 16,185,329 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 22,496,051 الأمن الغذائي: 11,170,582 الصحة: 21,945,785 الخدمات اللوجستية: 9,826,616 العمل ضد الألغام: 16,153,974 قطاعات متعددة: 257,489,382 كندا إجمالي التبرعات بالدولار 496,515,973 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,798.51 نظافة مياه الصرف الصحي: 13,295,031 الحماية: 3,771,458 التغذية: 14,289,486 قطاعات متعددة: 60,157,150 الخدمات اللوجستية: 4,728,823 الصحة: 20,156,302 العنف القائم على النوع: 7,772,913 الأمن الغذائي: 87,814,819 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 4,413,138 Advertisements التعليم: 2,787,587 الإنعاش المبكر: 519,836 خدمات التنسيق والدعم: 7,807,556 حماية الطفل: 200,000 تنسيق / إدارة المخيم: 153,139 الزراعة: 306,363 أستراليا إجمالي التبرعات بالدولار 278,706,069 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,500.26 حماية الطفل: 19,995 الزراعة: 2,206,846 خدمات التنسيق والدعم: 37,628,113 التعليم: 4,028,003 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,544,477 الأمن الغذائي: 10,735,566 العنف القائم على النوع: 188,964 العمل ضد الألغام: 2,913,328 قطاعات متعددة: 51,268,973 الحماية: 5,622,139 نظافة مياه الصرف الصحي: 1,576,743 اليابان إجمالي التبرعات بالدولار 455,709,080 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 5,167.05 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 23,678,823 الأمن الغذائي: 55,239,004 العنف القائم على النوع: 4,678,453 الصحة: 35,711,411 الخدمات اللوجستية: 800,000 العمل ضد الألغام: 2,800,000 التغذية: 12,951,230 قطاعات متعددة: 56,808,402 آخر: 1,321,000 الحماية: 23,065,294 نظافة مياه الصرف الصحي: 18,559,457 الزراعة: 5,882,494 تنسيق / إدارة المخيم: 5,860,961 حماية الطفل: 1,632,560 خدمات التنسيق والدعم: 9,089,804 الإنعاش المبكر: 25,155,617 التعليم: 16,671,008 إيطاليا إجمالي التبرعات بالدولار 186,140,986 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,181.97 الزراعة: 568,828 حماية الطفل: 1,707,487 خدمات التنسيق والدعم: 3,588,463 الإنعاش المبكر: 7,336,989 التعليم: 10,201,354 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 2,003,879 الأمن الغذائي: 17,976,095 العنف القائم على النوع: 814,700 قطاعات متعددة: 15,957,253 الصحة: 22,744,950 التغذية: 2,805,997 الحماية: 41,778,832 العمل ضد الألغام: 2,558,816 فرنسا إجمالي التبرعات بالدولار 127,898,694 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,925.10 نظافة مياه الصرف الصحي: 11,340,725 الحماية: 1,546,477 التغذية: 3,632,820 قطاعات متعددة: 18,524,316 الخدمات اللوجستية: 5,277,483 الصحة: 14,600,779 الأمن الغذائي: 24,088,986 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 3,150,783 التعليم: 737,873 الإنعاش المبكر: 8,205,863 خدمات التنسيق والدعم: 1,213,729 حماية الطفل: 1.410,426 الزراعة: 589,623 كوريا الجنوبية إجمالي التبرعات بالدولار 59,088,458 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.24 حماية الطفل: 1,000,000 خدمات التنسيق والدعم: 1,700,000 الأمن الغذائي: 5,145,632 العنف القائم على النوع: 1,000,000 الصحة: 1,510,000 قطاعات متعددة: 11,767,182 الحماية: 583,333 روسيا إجمالي التبرعات بالدولار 16,076,815 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,719.90 خدمات التنسيق والدعم: 1,000,000 الأمن الغذائي: 4,000,000 قطاعات متعددة: 500,000 التغذية: 4,000,000 جنوب أفريقيا إجمالي التبرعات بالدولار 1,584,307 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 370.89 المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,000,000 البرازيل إجمالي التبرعات بالدولار 5,439,148 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.92 الأمن الغذائي: 4,840,500 قطاعات متعددة: 254,648 الزراعة: 344,000 الصين إجمالي التبرعات بالدولار 18,230,000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 14,092.51 خدمات التنسيق والدعم: 80,000 الأمن الغذائي: 2,350,000 تركيا إجمالي التبرعات بالدولار 2,000,000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,320.64 الصحة: 1,200,000 خدمات التنسيق والدعم: 500,000 إندونيسيا إجمالي التبرعات بالدولار 440,000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,074.97 غير محدد: 440,000 الأرجنتين إجمالي التبرعات بالدولار 250,000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 625.92 قطاعات عدة: 250,000 الهند إجمالي التبرعات بالدولار 1,000,000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,848.23 غير محدد: 1,000,000 المكسيك إجمالي التبرعات بالدولار 950.000 ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 950,000 الصحة: 225,000 التغذية: 500,000 نظافة مياه الصرف الصحي: 225,000



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتصدر G20 في التبرعات الدولية 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.