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السعودية تتصدر G20 في التبرعات الدولية 2018

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

احتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن دول العشرين من خلال قيمة التبرعات الدولية نسبة إلى ناتج الدخل المحلي، حيث تبرعت السعودية خلال عام 2018 بـ 1.447.037.056 دولارا لعدد من الدول، وتصدرت اليمن قيمة المساعدات السعودية، أما في القطاعات التي شملتها التبرعات الدولية فتصدرها قطاع خدمات التنسيق والدعم. وخلال عام 2000 وحتى هذه السنة ساهمت السعودية بالتبرع لعدد من القطاعات جمعها موقع منظمة Financial Tracking Service - OCHA.

تمويل السعودية للبلدان المتأثرة

اليمن 1,315,542,404

سوريا 29,669,380

غير محدد 67,082,087

الصومال 7,252,397

لبنان 3,000,000

السودان 2,378,680

الأردن 2,378,680

بنجلاديش 2,344,147

الجزائر 1,741,189

الهندوراس 1,475,584

جميع التبرعات الأخرى 11,592,047

دعم البرامج

برنامج الأغذية العالمي 251,8338,005

حكومة اليمن 470,081,597

صندوق الأمم المتحدة للطفولة 81,281,779

منظمة الصحة العالمية 55,225,743

كل التمويل الآخر 370,094,039

البرنامج السعودي للتنمية وإعدة اعمار اليمن 218,515,896

تبرعات دول العشرين خلال - عام 2018

ترتيب دول العشرين في قيمة التبرعات نسبة إلى ناتج الدخل المحلي

1 - السعودية

2 - المملكة المتحدة

3 - الولايات المتحدة

4 - ألمانيا

5 - كندا

6 - أستراليا

7 - اليابان

8 - إيطاليا

9 - فرنسا

10 - كوريا

11 - روسيا

12 - جنوب أفريقيا

13 - البرازيل

14 - الصين

15 - تركيا

16 - إندونيسيا

17 - الأرجنتين

18 - الهند

19 - المكسيك

السعودية

إجمالي التبرعات بالدولار 1,447,037,056

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 748.00

خدمات التنسيق والدعم: 448,846,389

الإنعاش المبكر: 77,084,970

التعليم: 18,530,614

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 35,970,011

الأمن الغذائي: 281,405,169

الصحة: 154,976,544

الخدمات اللوجستية: 189,532,440

العمل ضد الألغام: 40,000,000

قطاعات متعددة: 15,000,000

التغذية: 34,999,999

الحماية: 10,058,924

نظافة مياة الصرف الصحي: 53,626,115

الزراعة: 2,116,016

بريطانيا

إجمالي التبرعات بالدولار 1,861,910,795

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 3,028.57

التغذية: 88,240,371

آخر: 11,095,671

الحماية: 52,366,094

نظافة مياه الصرف الصحي: 37,180,678

العمل ضد الألغام: 728,862

الزراعة: 2,141,983

تنسيق / إدارة المخيم: 5,893,771

حماية الطفل: 11,834,523

خدمات التنسيق والدعم: 27,606,725

التعليم: 14,855,349

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 15,319,555

اتصالات الطوارئ: 252,855

الأمن الغذائي: 80,150,939

العنف القائم على النوع: 11,260,102

الصحة: 71,855,557

الخدمات اللوجستية: 16,039,619

قطاعات متعددة: 123,543,531

أمريكا

إجمالي التبرعات بالدولار 7,086,676,902

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 20,412.87

نظافة مياه الصرف الصحي: 116,534,861

الزراعة: 18,950,000

تنسيق / إدارة المخيم: 30,764,844

حماية الطفل: 8,251,113

خدمات التنسيق والدعم: 270,717,846

الإنعاش المبكر: 32,663,141

التعليم: 40,933,000

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 41,893,043

الأمن الغذائي: 2,477,549,140

العنف القائم على النوع: 4,576,273

الصحة: 144,763,578

الخدمات اللوجستية: 84,967,377

العمل ضد الألغام: 3,684,395

قطاعات متعددة: 1,286,339,605

التغذية: 122,337,067

الحماية: 139,329,552

ألمانيا

إجمالي التبرعات بالدولار 2,068,941,456

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 4,211.64

التغذية: 33,345,035

الحماية: 8,367,845

نظافة مياه الصرف الصحي: 20,240,490

تنسيق المعسكرات وإدارتها: 1,136,304

الزراعة: 1,169,591

حماية الطفل: 183,566

خدمات التنسيق والدعم: 45,801,565

الإنعاش المبكر: 5,535,548

التعليم: 16,185,329

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 22,496,051

الأمن الغذائي: 11,170,582

الصحة: 21,945,785

الخدمات اللوجستية: 9,826,616

العمل ضد الألغام: 16,153,974

قطاعات متعددة: 257,489,382

كندا

إجمالي التبرعات بالدولار 496,515,973

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,798.51

نظافة مياه الصرف الصحي: 13,295,031

الحماية: 3,771,458

التغذية: 14,289,486

قطاعات متعددة: 60,157,150

الخدمات اللوجستية: 4,728,823

الصحة: 20,156,302

العنف القائم على النوع: 7,772,913

الأمن الغذائي: 87,814,819

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 4,413,138

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التعليم: 2,787,587

الإنعاش المبكر: 519,836

خدمات التنسيق والدعم: 7,807,556

حماية الطفل: 200,000

تنسيق / إدارة المخيم: 153,139

الزراعة: 306,363

أستراليا

إجمالي التبرعات بالدولار 278,706,069

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,500.26

حماية الطفل: 19,995

الزراعة: 2,206,846

خدمات التنسيق والدعم: 37,628,113

التعليم: 4,028,003

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,544,477

الأمن الغذائي: 10,735,566

العنف القائم على النوع: 188,964

العمل ضد الألغام: 2,913,328

قطاعات متعددة: 51,268,973

الحماية: 5,622,139

نظافة مياه الصرف الصحي: 1,576,743

اليابان

إجمالي التبرعات بالدولار 455,709,080

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 5,167.05

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 23,678,823

الأمن الغذائي: 55,239,004

العنف القائم على النوع: 4,678,453

الصحة: 35,711,411

الخدمات اللوجستية: 800,000

العمل ضد الألغام: 2,800,000

التغذية: 12,951,230

قطاعات متعددة: 56,808,402

آخر: 1,321,000

الحماية: 23,065,294

نظافة مياه الصرف الصحي: 18,559,457

الزراعة: 5,882,494

تنسيق / إدارة المخيم: 5,860,961

حماية الطفل: 1,632,560

خدمات التنسيق والدعم: 9,089,804

الإنعاش المبكر: 25,155,617

التعليم: 16,671,008

إيطاليا

إجمالي التبرعات بالدولار 186,140,986

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,181.97

الزراعة: 568,828

حماية الطفل: 1,707,487

خدمات التنسيق والدعم: 3,588,463

الإنعاش المبكر: 7,336,989

التعليم: 10,201,354

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 2,003,879

الأمن الغذائي: 17,976,095

العنف القائم على النوع: 814,700

قطاعات متعددة: 15,957,253

الصحة: 22,744,950

التغذية: 2,805,997

الحماية: 41,778,832

العمل ضد الألغام: 2,558,816

فرنسا

إجمالي التبرعات بالدولار 127,898,694

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,925.10

نظافة مياه الصرف الصحي: 11,340,725

الحماية: 1,546,477

التغذية: 3,632,820

قطاعات متعددة: 18,524,316

الخدمات اللوجستية: 5,277,483

الصحة: 14,600,779

الأمن الغذائي: 24,088,986

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 3,150,783

التعليم: 737,873

الإنعاش المبكر: 8,205,863

خدمات التنسيق والدعم: 1,213,729

حماية الطفل: 1.410,426

الزراعة: 589,623

كوريا الجنوبية

إجمالي التبرعات بالدولار 59,088,458

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.24

حماية الطفل: 1,000,000

خدمات التنسيق والدعم: 1,700,000

الأمن الغذائي: 5,145,632

العنف القائم على النوع: 1,000,000

الصحة: 1,510,000

قطاعات متعددة: 11,767,182

الحماية: 583,333

روسيا

إجمالي التبرعات بالدولار 16,076,815

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,719.90

خدمات التنسيق والدعم: 1,000,000

الأمن الغذائي: 4,000,000

قطاعات متعددة: 500,000

التغذية: 4,000,000

جنوب أفريقيا

إجمالي التبرعات بالدولار 1,584,307

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 370.89

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,000,000

البرازيل

إجمالي التبرعات بالدولار 5,439,148

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.92

الأمن الغذائي: 4,840,500

قطاعات متعددة: 254,648

الزراعة: 344,000

الصين

إجمالي التبرعات بالدولار 18,230,000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 14,092.51

خدمات التنسيق والدعم: 80,000

الأمن الغذائي: 2,350,000

تركيا

إجمالي التبرعات بالدولار 2,000,000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,320.64

الصحة: 1,200,000

خدمات التنسيق والدعم: 500,000

إندونيسيا

إجمالي التبرعات بالدولار 440,000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,074.97

غير محدد: 440,000

الأرجنتين

إجمالي التبرعات بالدولار 250,000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 625.92

قطاعات عدة: 250,000

الهند

إجمالي التبرعات بالدولار 1,000,000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,848.23

غير محدد: 1,000,000

المكسيك

إجمالي التبرعات بالدولار 950.000

ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 950,000

الصحة: 225,000

التغذية: 500,000

نظافة مياه الصرف الصحي: 225,000


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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتصدر G20 في التبرعات الدولية 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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