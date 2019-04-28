السعودية تتصدر G20 في التبرعات الدولية 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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احتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن دول العشرين من خلال قيمة التبرعات الدولية نسبة إلى ناتج الدخل المحلي، حيث تبرعت السعودية خلال عام 2018 بـ 1.447.037.056 دولارا لعدد من الدول، وتصدرت اليمن قيمة المساعدات السعودية، أما في القطاعات التي شملتها التبرعات الدولية فتصدرها قطاع خدمات التنسيق والدعم. وخلال عام 2000 وحتى هذه السنة ساهمت السعودية بالتبرع لعدد من القطاعات جمعها موقع منظمة Financial Tracking Service - OCHA.
تمويل السعودية للبلدان المتأثرة
اليمن 1,315,542,404
سوريا 29,669,380
غير محدد 67,082,087
الصومال 7,252,397
لبنان 3,000,000
السودان 2,378,680
الأردن 2,378,680
بنجلاديش 2,344,147
الجزائر 1,741,189
الهندوراس 1,475,584
جميع التبرعات الأخرى 11,592,047
دعم البرامج
برنامج الأغذية العالمي 251,8338,005
حكومة اليمن 470,081,597
صندوق الأمم المتحدة للطفولة 81,281,779
منظمة الصحة العالمية 55,225,743
كل التمويل الآخر 370,094,039
البرنامج السعودي للتنمية وإعدة اعمار اليمن 218,515,896
تبرعات دول العشرين خلال - عام 2018
ترتيب دول العشرين في قيمة التبرعات نسبة إلى ناتج الدخل المحلي
1 - السعودية
2 - المملكة المتحدة
3 - الولايات المتحدة
4 - ألمانيا
5 - كندا
6 - أستراليا
7 - اليابان
8 - إيطاليا
9 - فرنسا
10 - كوريا
11 - روسيا
12 - جنوب أفريقيا
13 - البرازيل
14 - الصين
15 - تركيا
16 - إندونيسيا
17 - الأرجنتين
18 - الهند
19 - المكسيك
السعودية
إجمالي التبرعات بالدولار 1,447,037,056
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 748.00
خدمات التنسيق والدعم: 448,846,389
الإنعاش المبكر: 77,084,970
التعليم: 18,530,614
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 35,970,011
الأمن الغذائي: 281,405,169
الصحة: 154,976,544
الخدمات اللوجستية: 189,532,440
العمل ضد الألغام: 40,000,000
قطاعات متعددة: 15,000,000
التغذية: 34,999,999
الحماية: 10,058,924
نظافة مياة الصرف الصحي: 53,626,115
الزراعة: 2,116,016
بريطانيا
إجمالي التبرعات بالدولار 1,861,910,795
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 3,028.57
التغذية: 88,240,371
آخر: 11,095,671
الحماية: 52,366,094
نظافة مياه الصرف الصحي: 37,180,678
العمل ضد الألغام: 728,862
الزراعة: 2,141,983
تنسيق / إدارة المخيم: 5,893,771
حماية الطفل: 11,834,523
خدمات التنسيق والدعم: 27,606,725
التعليم: 14,855,349
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 15,319,555
اتصالات الطوارئ: 252,855
الأمن الغذائي: 80,150,939
العنف القائم على النوع: 11,260,102
الصحة: 71,855,557
الخدمات اللوجستية: 16,039,619
قطاعات متعددة: 123,543,531
أمريكا
إجمالي التبرعات بالدولار 7,086,676,902
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 20,412.87
نظافة مياه الصرف الصحي: 116,534,861
الزراعة: 18,950,000
تنسيق / إدارة المخيم: 30,764,844
حماية الطفل: 8,251,113
خدمات التنسيق والدعم: 270,717,846
الإنعاش المبكر: 32,663,141
التعليم: 40,933,000
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 41,893,043
الأمن الغذائي: 2,477,549,140
العنف القائم على النوع: 4,576,273
الصحة: 144,763,578
الخدمات اللوجستية: 84,967,377
العمل ضد الألغام: 3,684,395
قطاعات متعددة: 1,286,339,605
التغذية: 122,337,067
الحماية: 139,329,552
ألمانيا
إجمالي التبرعات بالدولار 2,068,941,456
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 4,211.64
التغذية: 33,345,035
الحماية: 8,367,845
نظافة مياه الصرف الصحي: 20,240,490
تنسيق المعسكرات وإدارتها: 1,136,304
الزراعة: 1,169,591
حماية الطفل: 183,566
خدمات التنسيق والدعم: 45,801,565
الإنعاش المبكر: 5,535,548
التعليم: 16,185,329
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 22,496,051
الأمن الغذائي: 11,170,582
الصحة: 21,945,785
الخدمات اللوجستية: 9,826,616
العمل ضد الألغام: 16,153,974
قطاعات متعددة: 257,489,382
كندا
إجمالي التبرعات بالدولار 496,515,973
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,798.51
نظافة مياه الصرف الصحي: 13,295,031
الحماية: 3,771,458
التغذية: 14,289,486
قطاعات متعددة: 60,157,150
الخدمات اللوجستية: 4,728,823
الصحة: 20,156,302
العنف القائم على النوع: 7,772,913
الأمن الغذائي: 87,814,819
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 4,413,138
التعليم: 2,787,587
الإنعاش المبكر: 519,836
خدمات التنسيق والدعم: 7,807,556
حماية الطفل: 200,000
تنسيق / إدارة المخيم: 153,139
الزراعة: 306,363
أستراليا
إجمالي التبرعات بالدولار 278,706,069
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,500.26
حماية الطفل: 19,995
الزراعة: 2,206,846
خدمات التنسيق والدعم: 37,628,113
التعليم: 4,028,003
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,544,477
الأمن الغذائي: 10,735,566
العنف القائم على النوع: 188,964
العمل ضد الألغام: 2,913,328
قطاعات متعددة: 51,268,973
الحماية: 5,622,139
نظافة مياه الصرف الصحي: 1,576,743
اليابان
إجمالي التبرعات بالدولار 455,709,080
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 5,167.05
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 23,678,823
الأمن الغذائي: 55,239,004
العنف القائم على النوع: 4,678,453
الصحة: 35,711,411
الخدمات اللوجستية: 800,000
العمل ضد الألغام: 2,800,000
التغذية: 12,951,230
قطاعات متعددة: 56,808,402
آخر: 1,321,000
الحماية: 23,065,294
نظافة مياه الصرف الصحي: 18,559,457
الزراعة: 5,882,494
تنسيق / إدارة المخيم: 5,860,961
حماية الطفل: 1,632,560
خدمات التنسيق والدعم: 9,089,804
الإنعاش المبكر: 25,155,617
التعليم: 16,671,008
إيطاليا
إجمالي التبرعات بالدولار 186,140,986
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,181.97
الزراعة: 568,828
حماية الطفل: 1,707,487
خدمات التنسيق والدعم: 3,588,463
الإنعاش المبكر: 7,336,989
التعليم: 10,201,354
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 2,003,879
الأمن الغذائي: 17,976,095
العنف القائم على النوع: 814,700
قطاعات متعددة: 15,957,253
الصحة: 22,744,950
التغذية: 2,805,997
الحماية: 41,778,832
العمل ضد الألغام: 2,558,816
فرنسا
إجمالي التبرعات بالدولار 127,898,694
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,925.10
نظافة مياه الصرف الصحي: 11,340,725
الحماية: 1,546,477
التغذية: 3,632,820
قطاعات متعددة: 18,524,316
الخدمات اللوجستية: 5,277,483
الصحة: 14,600,779
الأمن الغذائي: 24,088,986
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 3,150,783
التعليم: 737,873
الإنعاش المبكر: 8,205,863
خدمات التنسيق والدعم: 1,213,729
حماية الطفل: 1.410,426
الزراعة: 589,623
كوريا الجنوبية
إجمالي التبرعات بالدولار 59,088,458
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.24
حماية الطفل: 1,000,000
خدمات التنسيق والدعم: 1,700,000
الأمن الغذائي: 5,145,632
العنف القائم على النوع: 1,000,000
الصحة: 1,510,000
قطاعات متعددة: 11,767,182
الحماية: 583,333
روسيا
إجمالي التبرعات بالدولار 16,076,815
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,719.90
خدمات التنسيق والدعم: 1,000,000
الأمن الغذائي: 4,000,000
قطاعات متعددة: 500,000
التغذية: 4,000,000
جنوب أفريقيا
إجمالي التبرعات بالدولار 1,584,307
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 370.89
المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 1,000,000
البرازيل
إجمالي التبرعات بالدولار 5,439,148
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,138.92
الأمن الغذائي: 4,840,500
قطاعات متعددة: 254,648
الزراعة: 344,000
الصين
إجمالي التبرعات بالدولار 18,230,000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 14,092.51
خدمات التنسيق والدعم: 80,000
الأمن الغذائي: 2,350,000
تركيا
إجمالي التبرعات بالدولار 2,000,000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,320.64
الصحة: 1,200,000
خدمات التنسيق والدعم: 500,000
إندونيسيا
إجمالي التبرعات بالدولار 440,000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 1,074.97
غير محدد: 440,000
الأرجنتين
إجمالي التبرعات بالدولار 250,000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 625.92
قطاعات عدة: 250,000
الهند
إجمالي التبرعات بالدولار 1,000,000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 2,848.23
غير محدد: 1,000,000
المكسيك
إجمالي التبرعات بالدولار 950.000
ناتج الدخل المحلي بالمليار الدولار 950,000
الصحة: 225,000
التغذية: 500,000
نظافة مياه الصرف الصحي: 225,000
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.