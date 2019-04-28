شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق تضع روشتة "حتى لا يصبح المواطن فريسة لإعلام أهل الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الحكومة المصرية حققت نجاحات كبرى من خلال أجهزتها المختلفة لمواجهة الشائعات فى الدولة التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها، عبر مواقعهم وصفحاتهم وقنواتهم الإرهابية التى تبث السموم والفتن فى المجتمع المصرى.

وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق فى تصريح صحفى أن المواطن المصرى عليه دور كبير فى أن يواجه هذه الشائعات، وأن لا يصبح فريسة للإعلام الإخوانى وهو إعلام أهل الشر، من خلال الوعى وأن يكون حريصا على عدم مشاهدة هذه القنوات الإرهابية ، وأن يعلم أنهم لا يريدون إلا الشر للدولة ولا يؤمنون بالوطن ، وأنهم سبب رئيسى فى انتشار الفتن والتطرف فى المجتمع .

وتابعت أن يكون هناك القدرة على التميز ، فى تلقى الرسائل الإعلامية والتأكد من مصادرها الموثوقة ، وعدم تصديق أى معلومات تبثها هذه القنوات الإرهابية والتأكد من المعلومات من خلال طرق مختلفة ، وأن يعلم أنهم هم مجموعة من المزورون والمزيفيين للحقائق من أجل خدمة أنفسهم على مصلحة الدولة .