شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة الضريبة المضافة فى موازنة 2019 / 2020 ومصادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ تقديرات الضريبة على القيمة المضافة بمشروع موازنة 2019/2020 نحو 364 مليار و148 مليون جنيه بنسبة 9و5 %من الناتج المحلى مقارنة بنحو 320 مليار و148 مليون جنيه بموازنة 2018/2019 بزيادة قدرها 44 مليارا و509 ملايين جنيه.

وطبقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية للبرلمان فإن الضريبة على القيمة المضافة على السلع المحلية تقدر بـ66 مليارا و796 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة على السلع المستورة تبلغ 142 مليارا و145 مليون جنيه، والضريبة على السجائر والتبغ تبلغ 67 مليارا و128 مليون جنيه والضريبة على المنتجات البترولية نحو 16 مليارا و891 مليون جنيه والضريبة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية نحو 10 مليارات و892 مليون جنيه والضريبة على خدمات التشغيل للغير نحو 27 مليارا و700 مليون جنيه، والضريبة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية نحو 11 مليارا و91 مليون جنيه.

يذكر أن تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 تبلغ 856 مليارا و616 مليون جنيه بنسبة 9و13% من الناتج المحلى مقابل 770 مليارا و280 مليون جنيه فى موازنة 18م19.

وطبقا للبيان المالى فان مكونات الإيرادات الضريبية تتمثل فى الضرائب العامة والتى تبلغ تقديراتها فى موازنة 19/20 نحو 396 مليارا و308 ملايين جنيه والضرائب على الجمركية نحو 51 مليارا و737 مليون جنيه والضريبة على القيمة المضافة نحو 364 مليارا و657 مليون جنيه.