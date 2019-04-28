الشرق الأوسط: هناك تعميم من قبل جنبلاط وحزبه بعدم الرد على الحملات ضده

عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "هناك تعميمًا من قبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وقيادة حزبه بضرورة عدم الردّ من قبل وزراء ونواب "​اللقاء الديمقراطي​" على كلّ الحملات والمواقف ضدّه، خصوصًا من قبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​".

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