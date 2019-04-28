أوضح مصدر مقرّب من وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "حملة مكافحة التعدي على شبكة الكهرباء الّتي بدأتها وزارة الطاقة والمياه انطلقت الآن بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة الكهرباء، الّتي تتضمّن بندًا أساسيًّا يقضي بإزالة كلّ التعديات على الشبكة".
وأكّد أنّ "التعديات لا تقتصر على منطقة معيّنة، بل هي موجودة في كلّ المناطق، وإن بنسب متفاوتة، وثمة خطة لإزالتها جميعًا، وتنظيم محاضر ضبط بكلّ المخالفات". ولم يخف أنّ "الخطة ستنجح بعد التوافق السياسي الّذي حصل داخل مجلس الوزراء، ورفع الحمايات السياسية عن المعتدين".
وركّز المصدر على أنّ "الحملة تشمل كلّ لبنان، وليس ثمة خطوط حمراء أمامها، ونتائجها ستكون جيّدة، وستحقّق ثلاثة أهداف: الأول أنّها ستساوي بين جميع المواطنين، الثاني ستحقّق زيادة في نسبة الجباية ووفرًا ماليًّا لميزانية "مؤسسة كهرباء لبنان"، والثالث تحسّن مستوى التغذية؛ لأنّ التعديات تضعف الشبكة إلى حدّ كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للشرق الأوسط: لا يوجد خطوط حمراء أمام حملة مكافحة التعدي على شبكة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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