جبور: النظام السوري لا يملك أي سلطة داخل لبنان الذي ليس خاضعا لأي وصاية

رأى مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، أنّ "مطالبة حلفاء سوريا بالتطبيع مع دمشق، هي محاولة لاستعادة ما فقده النظام السوري بعدما بات لا يملك أي سلطة داخل البلاد وبالتالي في بيروت".
وشدّد في حديث صحافي على "التمسّك بسياسة النأي بالنفس"، مؤكّدًا أنّ "لبنان اليوم ليس خاضعًا لأي وصاية". وأوضح أنّ "المشكلة في إيران أنّها تدعم فريقًا دون آخر على حساب مفهوم الدولة، لكنّها لا تصل إلى حدود السيطرة".
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