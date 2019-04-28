جبور: النظام السوري لا يملك أي سلطة داخل لبنان الذي ليس خاضعا لأي وصاية

رأى مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​شارل جبور​، أنّ "مطالبة حلفاء ​سوريا​ بالتطبيع مع دمشق، هي محاولة لاستعادة ما فقده ​النظام السوري​ بعدما بات لا يملك أي سلطة داخل البلاد وبالتالي في ​بيروت​".

وشدّد في حديث صحافي على "التمسّك ب​سياسة النأي بالنفس​"، مؤكّدًا أنّ "لبنان اليوم ليس خاضعًا لأي وصاية". وأوضح أنّ "المشكلة في ​إيران​ أنّها تدعم فريقًا دون آخر على حساب مفهوم الدولة، لكنّها لا تصل إلى حدود السيطرة".