عبد الرحيم مراد: لو سيطر "حزب الله" على مفاصل الحكم لكان الوضع أفضل مما هو الآن

لفت النائب ​عبد الرحيم مراد​ أنّه "كانت هناك رعاية سورية بتفويض دولي، لا احتلال سوريًّا ل​لبنان​، ورأى أنّه "لو كان هناك تدخّل ​إيران​ي أو سيطرة من "​حزب الله​" على مفاصل الحكم، لكان الوضع أفضل ممّا هو الآن، ونتمنّى لو كان الأمر كذلك".

وشدّد في حديث صحافي على أنّ "لبنان أخطأ في اتخاذ قرار "​سياسة النأي بالنفس​" عن ​سوريا​ الّتي هي المنفذ الوحيد بالنسبة إليه"، رافضًا القول إنّ "هناك تدخّلًا أو سيطرة من قبل "حزب الله" أو إيران". وركّز على أنّ "كلّ ما يُقال في هذا الإطار ليس إلّا حجج واهية في الوقت الّذي لا تزال فيه سوريا منشغلة بنفسها، كما إيران الّتي تواجه بدورها ضغوطا وعقوبات، وبالتالي بات المطلوب اليوم التنسيق مع سوريا وتوطيد العلاقة معها للاستفادة اقتصاديا وتجاريا".

وأكّد مراد أنّ "الوضع في لبنان خلال الوجود السوري كان أفضل بكثير ممّا هو عليه اليوم".