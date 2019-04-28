القضاء الجزائري يلاحق مدير الشرطة السابق بتهمة ممارسة أنشطة غير مشروعة

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن "القضاء قرر استدعاء المدير العام السابق للشرطة اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، للتحقيق معه بتهم أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة"، لافتا الى أن "مدير عام الشرطة السابق، إضافة إلى نجله سيمثلان يوم الإثنين أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة، 70 كيلو متر غربي العاصمة الجزائرية".
وكان عبد الغني هامل قد أقيل من منصبه في شهر حزيران 2018، في خضم إحباط القوات البحرية الجزائرية محاولة تهريب 701 كيلو غرام من الكوكايين، ضمن شحنة لحوم كانت قادمة من البرازيل، وعلى خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حينها، والتي كانت موجهة ضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
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