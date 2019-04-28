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القضاء الجزائري يلاحق مدير الشرطة السابق بتهمة ممارسة أنشطة غير مشروعة

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أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن "​القضاء​ قرر استدعاء المدير العام السابق للشرطة ​اللواء​ المتقاعد عبد الغني هامل، للتحقيق معه بتهم أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة"، لافتا الى أن "مدير عام ​الشرطة​ السابق، إضافة إلى نجله سيمثلان يوم الإثنين أمام قاضي التحقيق في ​محكمة​ تيبازة، 70 كيلو متر غربي العاصمة الجزائرية".

وكان عبد الغني هامل قد أقيل من منصبه في شهر حزيران 2018، في خضم إحباط ​القوات​ البحرية الجزائرية محاولة تهريب 701 كيلو غرام من ​الكوكايين​، ضمن شحنة لحوم كانت قادمة من ​البرازيل​، وعلى خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حينها، والتي كانت موجهة ضد قائد ​الجيش​ الفريق ​أحمد قايد صالح​.

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