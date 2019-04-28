"الراية": الأزمة الخليجية وحصار قطر شلّا فعالية مجلس التعاون الخليجي

لفتت صحيفة "الراية" القطرية في افتتاحيّتها، إلى أنّ "تأكيد رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة" الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أنّ الأزمة الخليجية بالحصار المفروض على قطر، شلّت فعاليّة مجلس التعاون وفرّقت كلمته، بعد أن كان من أهمّ منظّمات العمل العربي المشترك وأكثرها تماسكًا وانسجامًا".

وركّزت على أنّ "الأزمة الخليجية المفتعلة عمدًا من قبل دول الحصار الّتي توشك على إكمال عامها الثاني، ضربت المنظومة الخليجيّة في عمقها وهددّت أمن الدول الخليجيّة وجرّدتها من القدرة على مواجهة التحديات الإقليميّة أو التأثير في محيطها، بخاصة أنّ بقاء الأزمة على حالها يؤكّد أنّ الجميع خاسرون، كما يؤكّد أنّ حصار قطر قد شلّ مجلس التعاون رغم أنهّ جعل قطر أقوى من السابق بعدما عزّزت استقلالها السياسي والاقتصادي واستخدمت القوّة الحكيمة في التعامل مع الأزمة".

وبيّنت الصحيفة أنّ "الصراعات في المنطقة ومطامع القوى الإقليميّة والدولية، كما أكّد الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تتصاعد، وأنّ الأزمة الخليجية تمثّل أحدث الأزمات بالمنطقة، وأنّ خطورتها تكمن في أنّها ضربت المنظومة الخليجيّة في عمقها، وهدّدت أمن ​الدول الخليجية​ وأثّرت على النسيج الإجتماعي الخليجي بإفشالها الخطوات العمليّة نحو التلاقي والتقارب الخليجي، كما أنّها أدّت إلى فقدان هذه الثقة بين دول المجلس، وأنّها وفقًا لذلك فهي أزمة غير مسبوقة، باعتبار أنّها انعكست على الشعوب أكثر من الأنظمة، وكان لها تأثيرها السلبي على التواصل بين الأسر في قطر ودول الحصار الخليجيّة".