صنداي تلغراف: مهاجرون يجبرون على القتال في الحرب الأهلية في ليبيا

أشارت صحيفة "الصانداي تليغراف" البريطانية في تقرير بعنوان "مهاجرون يجبرون على القتال في الحرب الأهلية في ​ليبيا​"، إلى ان "مئات المهاجرين في ليبيا يجبرون على الانخراط في القتال مع الفصائل المختلفة في المعارك"، موضحة أن ​الاتحاد الأوروبي​ يتعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين بسبب إعادته المهاجرين الذين يُعثر عليهم في ​البحر المتوسط​ إلى معسكرات على الأراضي الليبية.

ولفتت إلى انه "بعد ما تحدثنا مع 5 مصادر مختلفة في مراكز اعتقال في ليبيا يمكننا الكشف عن أن المهاجرين يجبرون على القتال في الصفوف الأمامية ضد جيش ​اللواء خليفة حفتر​".

وتشير هايدن إلى أن كل التقارير التي وردت الجريدة تؤكد وصول مقاتلين إلى مراكز الاعتقال المختلفة على عجل والبحث على المهاجرين الأصحاء والأقوياء قبل تجنيدهم والدفع بهم إلى جبهات القتال حيث يقوم بعضهم بنقل الأسلحة والذخائر وآخرون يقومون بتلقيم الذخائر في المدفعية وآخرون يشاركون في القتال المباشر".

وأعربت عن تعجبها من عدم قيام ​الأمم المتحدة​ بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتعليق عمليات الاعتراض والبحث بالمشاركة مع ​خفر السواحل الليبي​ لإعادة المهاجرين من البحر المتوسط إلى مراكز إيواء تحت سيطرة ​حكومة​ السراج الذي حذر من أن هجوم حفتر على ​طرابلس​ قد يؤدى إلى نزوح جماعي لأكثر من 800 ألف مهاجر إلى سواحل ​أوروبا​ الجنوبية.