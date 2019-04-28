أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنّه "لن يكون لأية وثيقة موقّعة أو صادرة عن "منظمة الدول الأميركية" أثر سياسي أو قانوني على الدولة الفنزويلية ومؤسساتها".
وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية، قد بيّنت في 9 نيسان الحالي، أنّ "حكومة بلادها قرّرت مغادرة منظمة الدول الأميركية، بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسًا للبلاد". وشدّدت في بيان آنذاك، على أنّ "هذا واحد من أقسى القرارات الّتي اتّخذتها "منظمة الدول الأميركية"، فضلًا عن استخدامها الابتزاز المبتذل للضغط على الدول الأعضاء، لتلبية رغبات سياسة واشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة فنزويلا أعلنت انسحابها الرسمي من منظمة الدول الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.