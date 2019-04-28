حكومة فنزويلا أعلنت انسحابها الرسمي من منظمة الدول الأميركية

أعلنت ​الحكومة​ الفنزويلية، أنّه "لن يكون لأية وثيقة موقّعة أو صادرة عن "منظمة الدول الأميركية" أثر سياسي أو قانوني على الدولة الفنزويلية ومؤسساتها".

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية، قد بيّنت في 9 نيسان الحالي، أنّ "حكومة بلادها قرّرت مغادرة منظمة الدول الأميركية، بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسًا للبلاد". وشدّدت في بيان آنذاك، على أنّ "هذا واحد من أقسى القرارات الّتي اتّخذتها "منظمة الدول الأميركية"، فضلًا عن استخدامها الابتزاز المبتذل للضغط على الدول الأعضاء، لتلبية رغبات سياسة واشنطن".