انتهاء اجتماع المجلس العسكري وقوى الحرية في السودان بالاتفاق على تشكيل مجلس مشترك

انتهى الاجتماع بين ​المجلس العسكري​ و​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ بالاتفاق على تشكيل مجلس مشترك عسكري – مدني.

واقترحت قوى التغيير أن يتشكل المجلس من ٨ مدنيين و ٧ عسكريين، بينما اقترح المجلس العسكري أن يتكون المجلس من 7 عسكريين و 3 مدنيين.

وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل جانب للتشاور على أن يستأنف الاجتماع الأحد لحسم نسبة التمثيل.