انتهى الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بالاتفاق على تشكيل مجلس مشترك عسكري – مدني.
واقترحت قوى التغيير أن يتشكل المجلس من ٨ مدنيين و ٧ عسكريين، بينما اقترح المجلس العسكري أن يتكون المجلس من 7 عسكريين و 3 مدنيين.
وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل جانب للتشاور على أن يستأنف الاجتماع الأحد لحسم نسبة التمثيل.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع المجلس العسكري وقوى الحرية في السودان بالاتفاق على تشكيل مجلس مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.