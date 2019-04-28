مقتل وإصابة 32 عنصراً من أنصارالله في قصف على مواقعهم وسط اليمن

أعلن ​الجيش اليمني​ المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده ​السعودية​، مقتل وإصابة 32 عنصراً من جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، بقصف مدفعي على مواقعهم في محافظة الضالع وسط اليمن. إلى ذلك، أسرت قوات الجيش عنصرين قياديين من الحوثيين أثناء محاولتهما تنفيذ عملية استطلاع بعد تسللهما من شعاب منطقة هجار شمال منطقة العود الى مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس.

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