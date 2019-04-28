وزير خارجية أرمينيا: بلادنا تستعد لزيارة بوتين خلال العام الحالي

أعلن وزير الخارجية الأرمينية، زغراب مناتساكانيان، أنّ "بلاده تستعدّ لزيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال العام الحالي"، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.

يُذكر أنّ في وقت سابق، لفت السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين، للصحفيين، أنّ "من المتوقّع أن يزور رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري ميدفيديف​ ​أرمينيا​، الأسبوع المقبل، وذلك لحضور اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".