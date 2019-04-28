أعلن وزير الخارجية الأرمينية، زغراب مناتساكانيان، أنّ "بلاده تستعدّ لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العام الحالي"، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.
يُذكر أنّ في وقت سابق، لفت السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين، للصحفيين، أنّ "من المتوقّع أن يزور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أرمينيا، الأسبوع المقبل، وذلك لحضور اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أرمينيا: بلادنا تستعد لزيارة بوتين خلال العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.