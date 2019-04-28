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اهميتنا في القيامة

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يعلًق الله اهمية كبيرة علينا في مشروعه الخلاصي، وهو من أجل ذلك مات وقام ليخلّصنا من ظلمة الموت ونير العبودية.

اما اهميتنا فتكمن في ان الله الذي كان اول القائمين من الموت، اقام الاموات معه وبالتالي فإننا من خلال ايماننا به، نشكّل معه سلسلة انقاذيّة يكون فيها كل من يؤمن به ويعمل بوصاياه، حلقة من هذه السلسلة.

ويمكننا عندها ان نقول بضمير مرتاح اننا شهود على قيامة ​المسيح​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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