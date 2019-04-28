اهميتنا في القيامة

يعلًق الله اهمية كبيرة علينا في مشروعه الخلاصي، وهو من أجل ذلك مات وقام ليخلّصنا من ظلمة الموت ونير العبودية.

اما اهميتنا فتكمن في ان الله الذي كان اول القائمين من الموت، اقام الاموات معه وبالتالي فإننا من خلال ايماننا به، نشكّل معه سلسلة انقاذيّة يكون فيها كل من يؤمن به ويعمل بوصاياه، حلقة من هذه السلسلة.

ويمكننا عندها ان نقول بضمير مرتاح اننا شهود على قيامة ​المسيح​.