ترامب عن حادث كاليفورنيا: القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع

حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على توجيه الشكر لقوات الأمن بعد القبض على المشتبه به فى حادث الهجوم على المعبد اليهودى فى مدينة بواىبولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، :"دعوات وصلوات لجمع المتضررين من حادث إطلاق النار على الكنيس فى بواى، بولاية كاليفورنيا، بارك الله لكم جميعا.. القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع .. شكرا لكم".
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