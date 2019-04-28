قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا

اسماء السيد - لوس انجليس: قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون السبت بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي بكاليفورنيا، بحسب ما أعلن العمدة.
وقال العمدة ستيف فاوس لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية "كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم". وأضاف أن حاخاما أصيب بيَده وأن حياة المصابين الآخرين ليست في خطر.
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