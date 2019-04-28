شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مايو أول اجتماعات لـ"خطة البرلمان" لمناقشة موازنة 2019 /2020 بلقاء 8 وزارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 / 2020، فى 5 مايو المقبل، لافتا أنها انتهت من جدول أعمالها لعقد جلسات مع الوزارات المختلفة بشأن الموازنة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أول يوم لاجتماعات اللجنة سيشمل لقاء مشتركا بين اللجنة وبين وزارتى المالية والتخطيط ثم كل وزارة على حدة، فى نفس اليوم، للتعرف أكثر على ما جاء فى الموازنة وطرح ما لدينا من مناقشات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا الأسبوع سيشهد لقاء مع 8 وزارات، كل وزارتين فى يوم واحد لمناقشة قطاعاتها بالموازنة، موضحا أن اللقاءات ستشمل فى أول أسبوع وزارات التعليم والصحة والاستثمار والزراعة والبترول والكهرباء.
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