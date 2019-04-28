أول تعليق من ترامب على هجوم المعبد اليهودي في كاليفورنيا

حسام رضوان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على الهجوم الذي شنه مسلح على معبد يهودي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا. مساء السبت، إن قوات الإنقاذ قامت بعمل رائع.

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر": "وجداني وصلوتي لجميع المتضررين من إطلاق النار على الكنيس في بواي، بارككم الله جميعا، قبض على المشتبه به، قوات إنفاذ القانون قامت بعمل رائع.. شكرا لكم".