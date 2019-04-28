حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على الهجوم الذي شنه مسلح على معبد يهودي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا. مساء السبت، إن قوات الإنقاذ قامت بعمل رائع.
وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر": "وجداني وصلوتي لجميع المتضررين من إطلاق النار على الكنيس في بواي، بارككم الله جميعا، قبض على المشتبه به، قوات إنفاذ القانون قامت بعمل رائع.. شكرا لكم".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على هجوم المعبد اليهودي في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.