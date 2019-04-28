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فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

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حسام رضوان
أعلنت فنزويلا، اليوم الأحد، عن انسحابها رسميا من منظمة الدول الأمريكية.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنه حتى أمس السبت، كانت فنزويلا عضوا في المنظمة، لكن اعتبارا من هذا التاريخ، لن يكون لأية وثيقة موقعة أو صادرة عن منظمة الدول الأمريكية أثر سياسي أو قانوني على الدولة الفنزويلية ومؤسساتها.

كانت الخارجية الفنزويلية، أعلنت قرارها بالانسحاب من المنظمة، في 9 أبريل الجاري، بعدما اعترفت المنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد.

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