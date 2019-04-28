ركّز نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي، على أنّ "الحديث اللبناني عن العلاقة مع سوريا قديم وهو جزء من لعبة عدم التوافق الوطني والصراع دائم حولها"، لافتًا إلى أنّ "لبنان ليس بلدًا مستقلًّا، بل هو ساحة مباحة للجميع ويرتبط بمحاور متعدّدة وسوريا وإيران جزء منها.
ورفض في حديث صحافي، الحديث عن احتلال سوري للبنان، مبيّنًا أنّه "كانت هناك رعاية سورية بتفويض دولي". وأكّد أنّ "لا سيطرة لجهة دون أخرى في لبنان"، موضحًا أنّ "اليوم لا شكّ أنّ هناك محاور سياسيّة متصارعة في لبنان لها امتدادات إقليميّة، إيران وسوريا جزء منها، ما يجعل لبنان ساحة مباحة للجميع وليس لمحور دون آخر، وهذا ما ظهر جليًّا خلال تشكيل الحكومة".
وشدّد الفرزلي على أنّ "القول باستقلال كامل كلام غير واقعي"، منوّهًا إلى أنّ "بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون نسبة الاستقلالية ارتفعت كثيرًا، وهي تتجه إلى وضع أفضل بكثير من خلال السياسة التي ينتهجها في عهده".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي: لا سيطرة لجهة دون أخرى في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.