الفرزلي: لا سيطرة لجهة دون أخرى في لبنان

ركّز نائب رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​إيلي الفرزلي​، على أنّ "الحديث ال​لبنان​ي عن العلاقة مع ​سوريا​ قديم وهو جزء من لعبة عدم التوافق الوطني والصراع دائم حولها"، لافتًا إلى أنّ "لبنان ليس بلدًا مستقلًّا، بل هو ساحة مباحة للجميع ويرتبط بمحاور متعدّدة وسوريا و​إيران​ جزء منها.

ورفض في حديث صحافي، الحديث عن احتلال سوري للبنان، مبيّنًا أنّه "كانت هناك رعاية سورية بتفويض دولي". وأكّد أنّ "لا سيطرة لجهة دون أخرى في لبنان"، موضحًا أنّ "اليوم لا شكّ أنّ هناك محاور سياسيّة متصارعة في لبنان لها امتدادات إقليميّة، إيران وسوريا جزء منها، ما يجعل لبنان ساحة مباحة للجميع وليس لمحور دون آخر، وهذا ما ظهر جليًّا خلال ​تشكيل الحكومة​".

وشدّد الفرزلي على أنّ "القول باستقلال كامل كلام غير واقعي"، منوّهًا إلى أنّ "بعد انتخاب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ نسبة الاستقلالية ارتفعت كثيرًا، وهي تتجه إلى وضع أفضل بكثير من خلال ال​سياسة​ التي ينتهجها في عهده".