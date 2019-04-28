شرطة اميركا:مرتكب حادث إطلاق النار بكاليفورنيا يبلغ 19 عاما وفر هاربا

أعلنت الشرطة الأميركية أن مرتكب حادث إطلاق النار بداخل كنيس يهودي في إقليم ساذرن كاليفورنيا بالولايات المتحدة والذي أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة ثلاثة أشخاص، يبلغ من العمر 19 عاما.
وأوضحت ان مرتكب الحادث فر هاربا مستقلا سيارة كانت في انتظاره خارج موقع الحادث.
من جتها، لفتت السلطات الأميركية إلى ان "الحادث وقع بينما كانت الاستعدادات تجري لاحتفال ديني بالكنيس".
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