شرطة اميركا:مرتكب حادث إطلاق النار بكاليفورنيا يبلغ 19 عاما وفر هاربا

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ أن مرتكب حادث ​إطلاق النار​ بداخل كنيس يهودي في إقليم ساذرن ​كاليفورنيا​ ب​الولايات المتحدة​ والذي أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة ثلاثة أشخاص، يبلغ من العمر 19 عاما.

وأوضحت ان مرتكب الحادث فر هاربا مستقلا ​سيارة​ كانت في انتظاره خارج موقع الحادث.

من جتها، لفتت ​السلطات الأميركية​ إلى ان "الحادث وقع بينما كانت الاستعدادات تجري لاحتفال ديني بالكنيس".