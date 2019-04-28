بولتون: سنقف دائما بقوة ضد العنف والكراهية بجميع أشكالها

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "نصلي من أجل الضحايا وجميع المعنيين ب​إطلاق النار​ في الكنيس اليهودي فيي ​سان دييغو​"، مؤكدا ان "​أميركا​ ستقف دائما بقوة ضد ​العنف​ والكراهية بجميع أشكالها".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت بـ "سقوط قتيل و 3 جرحى في هجوم على كنيس يهودي في سان دييغو ب​كاليفورنيا​".

وأعلنت ​الشرطة الأميركية​ أن مرتكب حادث إطلاق النار بداخل يبلغ من العمر 19 عاما، وفر هاربا مستقلا ​سيارة​ كانت في انتظاره خارج موقع الحادث.

من جتها، لفتت ​السلطات الأميركية​ إلى ان "الحادث وقع بينما كانت الاستعدادات تجري لاحتفال ديني بالكنيس".