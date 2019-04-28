بولتون: سنقف دائما بقوة ضد العنف والكراهية بجميع أشكالها

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "نصلي من أجل الضحايا وجميع المعنيين بإطلاق النار في الكنيس اليهودي فيي سان دييغو"، مؤكدا ان "أميركا ستقف دائما بقوة ضد العنف والكراهية بجميع أشكالها".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت بـ "سقوط قتيل و 3 جرحى في هجوم على كنيس يهودي في سان دييغو بكاليفورنيا".
وأعلنت الشرطة الأميركية أن مرتكب حادث إطلاق النار بداخل يبلغ من العمر 19 عاما، وفر هاربا مستقلا سيارة كانت في انتظاره خارج موقع الحادث.
من جتها، لفتت السلطات الأميركية إلى ان "الحادث وقع بينما كانت الاستعدادات تجري لاحتفال ديني بالكنيس".
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