قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي بشمال سان دييجو (جنوب كاليفورنيا)، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال ستيف فاوس عمدة باواي لشبكة "إمإس إن بي سي" الإخبارية، "كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم".
وأضاف أنّ حاخامًا أصيب بيَده، وأنّ حياة الجرحى
وأعلنت الشرطة المحلّية اعتقال الشخص الذي يُشتبه في أنه أطلق النار.
وكتب بيل غور، شريف مقاطعة سان دييغو على تويتر "تمّ اعتقال شخص لاستجوابه في ما يتعلّق بإطلاق النار في كنيس شاباد في باواي". وأضاف "هناك جرحى".
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