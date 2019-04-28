كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، السبت، بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي بشمال سان دييجو جنوب كاليفورنيا- بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال ستيف فاوس عمدة باواي لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، "كان لدينا 4 أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم"، مضيفًا أن أنّ حاخامًا أصيب بيَده، وأنّ حياة الجرحى الآخرين ليست في خطر.

وأعلنت الشرطة المحلّية اعتقال الشخص الذي يُشتبه في أنه أطلق النار، وكتب بيل غور، شريف مقاطعة سان دييجو، على "تويتر": "تمّ اعتقال شخص لاستجوابه في ما يتعلّق بإطلاق النار في كنيس شاباد في باواي". وأضاف "هناك جرحى".