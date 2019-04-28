كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة تفضح قادة الملالي وتطالب بحظر حساباتهم من مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ وضع قوات الحرس “IRGC” على قوائم الإرهاب له آثار عميقة وخفية، مشيرة إلى أنها لا تؤثر فقط على النظام والمعادلات الداخلية الإيرانية، بل تغير أيضا المعادلات الإقليمية ضد صالح النظام.

وأوضحت المقاومة أن قوات الحرس هي الأداة الأساسية لحماية نظام ولاية الفقيه والجهاز المحوري لتنفيذ القهر والقمع العسكري، مشيرة إلى أن استمرار السياسة الصارمة تجاه نظام الملالي، من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان الرهيبة في إيران، ومنع توسع ودعم الإرهاب من قبل قوات الحرس وقوات القدس الإرهابية

وشددت على ضرورة، تصنيف قوات الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية، وإدراج وزارة المخابرات الإيرانية على لائحة الإرهاب، باعتبارها الذراع المكملة لقوات الحرس في جميع أعمال النظام القمعية والإرهابية

يشار إلى أنه شهدت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة تدعو إلى حظر حسابات قادة نظام الملالي الفاشي من الشبكات الاجتماعية بعد حظر قادة النظام في الانستغرام.

