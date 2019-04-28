«مبادرة الريف» تلتقي الأحزاب

أطلقت «المبادرة المدنية من أجل الريف»، التي تضم عدة فاعلين حقوقيين، وينسقها محمد النشناش، برنامجا للتواصل مع الهيئات والأحزاب السياسية، بدأته بلقاء مع حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء الماضي.

وتهدف هذه المبادرة، حسب الكلمة التي ألقاها النشناش ومرافقوه خلال لقائهم مع قيادة البيجيدي، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تشكل جزءا من الحل، وتسهم في تعزيز الثقة وتحقيق الانفراج، بما يعزز مكانة بلادنا الحقوقية وصورتها في الخارج، واستمرار تميز نموذجها.

وحسب بلاغ للحزب، فإنه كان هناك إلحاح بصفة خاصة على بعض الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها سريعا صونا للأرواح وحفظا للكرامة وتخفيفا لمعاناة الأسر، ودعما للجنة في مبادراتها الإيجابية بشأن الملف.