شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم الأحد، إثر اطلاق مسلح النار على كنيس يهودي في باواي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال عمدة بلدية باواي، ستيف فوز في تصريح لوسائل الإعلام: “كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم”، واصفًا الهجوم بأنه جريمة كراهية، استنادًا على ما نطق به المسلح عندما أطلق النار.

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