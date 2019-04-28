شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليمن.. “الشرعية” تستهدف تعزيزات حوثية في ذمار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:54 صباحًا, 28 أبريل 2019 م المناطق - وكالات استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع (سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب مدينة ذمار، مركز المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير آليات وعربات محملة بعناصر وأسلحة كانت الميلشيا تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوب اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. “الشرعية” تستهدف تعزيزات حوثية في ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.