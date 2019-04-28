الجيش اليمني يفشل عمليات تسلل لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة

المناطق - وكالات

أفشل الجيش اليمني عمليات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.

وقال الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن وحدات من قواته أفشلت محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية ظهر اليوم، بعد أن هاجموا مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف وتم التصدي للهجوم وإفشال محاولة الحوثيين للتقدم.

وفي مديرية التحيتا بذات المحافظة انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في طريق فرعي دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية.

من جهة ثانية، واصلت مليشيا الحوثي انتهاكها لاتفاق ستوكهولم، بقصفها لمواقع تمركز ألوية العمالقة في منطقة الجبلية بذات المديرية بقذائف مدافع الهاون والمدفعية الموجهة من نوع بي 10، إضافة إلى أسلحة متوسطة.

وقال مصدر عسكري يمني إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تستغل القصف في تنفيذ عمليات تسلل لعناصرها لزرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.