شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشكر السعودية والإمارات على دعمهما والان نبدء بالتفاصيل

طرد محتجون سودانيون غاضبون أمس، طاقم قناة الجزيرة القطرية، أثناء تغطيتها اجتماعا بالخرطوم للمؤتمر الشعبي «الإسلامي» شريك حزب المخلوع في الحكومة المنحلة، رافضين أجندتها الرامية لشق صف الثورة، في وقت شكر رئيس المجلس العسكري المملكة والإمارات لدعمهما الذي كان له تأثير ايجابي بهذه المرحلة الحرجة.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان في حوار مع «الحدث»: نشكر السعودية والإمارات على دعمهما الذي كان له تأثير بهذه المرحلة، كما نشكر مصر والإتحاد الأفريقي، لافتا في شأن منفصل إلى أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية، مشددا في ذات الوقت على دور قوى الحرية والتغيير الريادي في الثورة، واستدرك: لكن التشاور مع الجميع مطلوب.

وفي سياق آخر، وبحسب مصادر خاصة لـ«اليوم»، فض محتجون اجتماعا لأعضاء المؤتمر الشعبي الشريك الرئيس في حكومة «المتأسلمين» المخلوعة، وطردوا طاقم «الجزيرة» الذي كان يغطي لقاء قيادات محسوبة على النظام المنحل، في صالة «قرطبة» الواقعة بشارع إفريقيا في العاصمة الخرطوم.

سيارة «الجزيرة» التي هشمها محتجون أمس (اليوم)

وتابعت المصادر: هشم الثوار سيارة طاقم «الجزيرة» رفضا لاستضافتها قيادات وإعلاميين محسوبين على حزب البشير ببرامجها ونشراتها تماهيا مع سياستها المتبعة في تغطية أحداث السودان، واتهموها بالتدخل في الشؤون الداخلية بالبلاد وتمرير أجندة خاصة بـ«الإخوان» لشق الصف وتثبيط المحتجين بعد خلع النظام الذي كانت تدعمه قطر وتغدق عليه بالأموال.

» اجتماع ودعوة

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من جهة ثانية، وفيما أفاد «المهنيين» بأن اجتماعه عصر أمس، بالمجلس كان إيجابيا، مؤكدا استمراره للتوصل إلى اتفاق بشأن مجلس سيادة جديد، دعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، السبت إلى استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة حتى تكتمل أهداف الشعب، مضيفا: نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري.

وأضاف المهدي، في مؤتمر صحفي أمس: ندعو إلى التعامل مع «الانتقالي» بالحكمة لا بالانفعال، وزاد: نقدر للمجلس احترامه لدورنا.

ودعا المهدي إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق المخلوع عمر البشير، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة التنسيق مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.

سودانيون يفضون اجتماعا «إخوانيا» ويطردون «الجزيرة»