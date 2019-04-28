"الحرية والتغيير" بالسودان تحدد جدولا لتمرير القطارات بمنطقة الاعتصام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قطار يمر بمنطقة اعتصام المحتجين السودانيين - أرشيفية
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، تحديد جدول زمني لتمرير قطارات، بمنطقة الاعتصام بالاتفاق مع هيئة عمال السكة حديد واللجان في أرض الاعتصام.
وأوضحت، في بيان، أن "هناك جهات عديدة تحاول استعداء الشعب السوداني بتصوير أن قوى الثورة السودانية تعمل على حرمانه من الدقيق والوقود عبر قفل مسار السكة حديد في منطقة القيادة ومنع القطار من توصيل المعينات إلى المناطق التي تعاني من نقص في الإمدادات".
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن "العيش الكريم هو حق أصيل لكل فرد في الشعب السوداني"، مشيرة إلى أن "الثورة السودانية جاءت من أجل الحرية والكرامة".
وشددت القوى على أنها "لن تسمح لأذيال النظام السابق باستخدام ممر القطار ذريعة لإحداث الفوضى ومحاولة لفض الاعتصام".
وحددت قوى إعلان الحرية والتغيير الجدول الزمني لتمرير القطار عبر السكة الحديد، من السبت إلى الإثنين من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا.
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