قتلى وجرحى بصفوف مليشيات طرابلس في غارات مكثفة للجيش الليبي

شنت طائرات تابعة للجيش الليبي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، غارات جوية مكثفة على عدة مواقع تابعة للمليشيات التابعة لحكومة فايز السراج بطرابلس.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "الضربات استهدفت مخازن للذخيرة تتبع المليشيات، وأسفرت عن تدميرها وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات".





وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد، في وقت سابق، أن جميع معسكرات مليشيات طرابلس في مرمى نيران قواته، موضحاً أنها تتقهقر في جميع محاور القتال.

وقال، خلال مؤتمر صحفي له، إن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني هي معركة جميع الشعب الليبي، مرحباً ببيان قبائل المنطقة الغربية في ترهونة الداعم لقواته.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "نجحت قواتنا في خلق كماشة حول العدو بمنطقة اللواء الرابع، قواتنا تتقدم في محاور عين زارة وكوبري المطار والسواني بالعاصمة طرابلس".





وشدد على أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي قامت باستهداف معسكرات للإرهابيين في منطقة تاجوراء، مضيفاً: "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تابعة للمليشيات يقودها شخص من الإكوادور".

وأشار مصدر عسكري ليبي، اليوم، إلى سيطرة الجيش الوطني على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس بشكل كامل، بعد دحر المليشيات المسلحة في المحور الأبرز في معركة طوفان الكرامة.

وذكر اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات إجدابيا، أن العملية العسكرية في العاصمة تسير بشكل جيد، معلنا وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كافة المحاور في العاصمة، فيما يبدو استعدادا لتحرك كبير للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.