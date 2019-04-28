مصرع شخصين في تحطم طائرة تدريب شرقي روسيا

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تحطم طائرة - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما في تحطّم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "ياك- 18" في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي. وقال مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الروسية الإقليمية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن "الطائرة سقطت وتحطمت اليوم في محيط مطار (كالينكا)، ويعمل في مكان الحادث فريق تحقيق ميداني لتحديد أسبابه وملابساته". وتعد "ياك- 18" طائرة تدريب روسية خفيفة، تستخدم في الطيران الخاص ونوادي الطيران، وكذلك في تدريب المبتدئين.

وفي سياق آخر، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جي بينج، ناقشا الأوضاع في سوريا وفنزويلا وليبيا، وكذلك العلاقات الاقتصادية. وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "خلال الاجتماع الثنائي، ناقش الطرفان تطورات

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