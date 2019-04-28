الان تتابع الولايات المتحدة واليابان تتفقان على ضرورة وقف واردات النفط من إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن السفير الأميركي في اليابان اتفاق البلدين على ضرورة وقف واردات إيران من النفط.
وقال وليام هاجرتي السفير الأميركي في اليابان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينوزو آبي على ضرورة وقف واردات النفط من إيران.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مسؤولان أميركيان أمس الجمعة أن الولايات المتحدة الأميركية لن تمنح أي استثناءات للصين وهي أكبر مستوردي النفطي الإيراني، بعدما فاجأت واشنطن مشتري النفط الإيراني الإثنين، بمطالبتهم بوقف جميع المشتريات بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات.
وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر استهدفت قطاع النفط بشكل رئيس، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بهدف كبح برنامج طهران النووي وإجبار النظام على وقف تدخله في شؤون الدول المحيطة، ووقف دعمه للمنظمات الإرهابية. واستطاعت العقوبات الأميركية أن تحرم النظام الإيراني من أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.
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