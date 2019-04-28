لهذا السبب استعدجت البحرين القائم بالأعمال العراقى

استدعت البحرين، القائم بالأعمال العراقى احتجاجا على بيان لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اعتبرته المنامة تدخلا فى شؤون المملكة، مطالبة الحكومة العراقية بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها فى حماية أمن وسلامة سفارة البحرين فى بغداد وقنصلية المملكة فى النجف الأشرف، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما طالبت البحرين، الحكومة العراقية بالتدخل الفورى لوقف مثل هذه البيانات والتصريحات المعادية لها وغير المسؤولة، والتى هدفها "التأزيم" وإخلال الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين والمنطقة.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزارة خارجية مملكة البحرين قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى البحرين بالإنابة نهاد رجب عسكر العاني، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون - للقائم بالأعمال العراقى بالإنابة - استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، الذى تم الزج فيه باسم البحرين، وقال إنها "إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلا سافرا فى شؤون البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق".