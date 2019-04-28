شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ليبي: السراج رهن الإقامة.. وآغا يقود القتال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف النائب في البرلمان الليبي علي القايدي أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، تحت الإقامة الجبرية. وقال لقناة الحدث أمس: إن وزير الداخلية وباش آغا يقود المعارك ضد الجيش الوطني، ولا يسمح لهما بالتصريح أو الظهور عبر وسائل الإعلام. وأكد أن تركيا وقطر لا تزالان تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا. واعتبر أن المجلس الرئاسي برئاسة السراج، فقد بوصلته جراء سيطرة المليشيات على قراراته. وشدد القايدي على أن الجيش الليبي سيستكمل مسيرته لمحاربة الإرهاب.

ونفت مصادر الجيش الوطني الليبي ما نشرته صفحة على موقع «فيسبوك» منسوبةً له عن وجود مفاوضات في تونس بشأن تسليم العاصمة طرابلس لقوات المشير خليفة حفتر من دون قتال. وقالت المصادر إن هذه الصفحة المنسوبة للجيش الليبي مزيفة وتبث أخبارا غير صحيحة، مؤكدة أن الجيش حسم الأمر بدخول العاصمة وطرد المرتزقة والمليشيات المسلحة والكتائب الموالية لحكومة الوفاق.

من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون أفريقيا تريش كانديس، أن الهدف المطلوب تحقيقه في ليبيا هو القضاء على كل المجموعات الإرهابية وتمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديموقراطية.