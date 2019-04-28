شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخوان والقاعدة وداعش».. وجوه لعملة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

وصف الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية هشام النجار، تنظيمات «الإخوان وداعش والقاعدة» بأنها وجوه لعملة واحدة هي الإرهاب. وقال إن هذه التنظيمات المتطرفة التخريبية وجميعهم تهدف إلى الخراب والدمار عربياً وعالمياً. وكشف النجار في تعليق له على تفجيرات سريلانكا أمس، أن جماعة الإخوان تعقد صفقات مع «داعش» و«القاعدة» لتنفيذ خططها الإجرامية فى الداخل والخارج.

ولفت إلى أن الإخوان وأذرعها السياسية التابعة لها تعد الأب الشرعي للإرهاب في العالم، مؤكدا أن هناك تشابهاً قوياً بين كل العناصر الإرهابية في أفعالها وجرائمها وأن كل تنظيم متطرف يسير على نهج العنف، وهي عقيدتهم جميعاً في ذلك، ما يؤكد على مدى التشابه بينهم في الأفكار الإرهابية.

وأضاف أن منهج الجماعات المتطرفة في مصر لا يختلف عن منهج الجماعات الموجودة على مستوى العالم، والفئات الضالة الخبيثة كالقاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها كلها خرجت من عباءة الإخوان دعاة الفتنة الذين غرروا بآلاف الشباب بدعوى الدفاع عن الدين، والدين منهم براء، بهدف تدمير عماد الأمة.

وأوضح الباحث الإسلامي، أن أيديولوجيا جماعة الإخوان المثيرة للشكوك ليست بمنأى عن أيديولوجيا الجماعات الجهادية المتطرفة والتنظيمات الإرهابية الموجودة في مختلف، لافتا إلى أن أغلب العناصر التي انضمت إلى التنظيمات المتطرفة جمعتها علاقات تاريخية بجماعة الإخوان النابعة من أفكار سيد قطب خصوصا أفكاره حول الجهاد التي كانت سببا في نشأة هذه التنظيمات الإرهابية.