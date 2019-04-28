شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتقدم في صعدة.. وإتلاف 7 آلاف لغم في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أحرز الجيش اليمني، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية أمس (السبت)، تقدماً في مديريتي الصفراء ورازح، شرق محافظة صعدة، بالتزامن مع عودة عشرات العائلات إلى مساكنهم في وادي آل بو جبارة بمديرية كتاف بعد تحريره من الحوثيين.

وقال مسؤول شعبة الاستخبارات في محافظة صعدة المقدم محمد البخيتي إن مليشيات الحوثي خسرت عددا كبيرا من قياداتها أخيرا وعلى رأسهم إبراهيم الحشيشي، وعبدالرحمن المؤيد. وأضاف أن جثث تلك القيادات ما زالت في الوديان. ولفت البخيتي إلى أن الفرق الهندسية تطهر حالياً مديرية باقم من الألغام بعد أصبحت شبه محررة بالكامل.

من جهة أخرى، أتلفت الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الـ5، بالتعاون مع خبراء ألغام في تحالف دعم الشرعية أمس، 7 آلاف لغم متنوع زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.

وأفاد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة الرائد محمد ردمان بأن الفرق الهندسية أتلفت نحو 7 آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية، كاشفا أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في مديريات ميدي وحيران وعبس، وأن الفرق الهندسية مستمرة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم.