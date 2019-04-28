شكرا لقرائتكم التحالف يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في ذمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بخمس غارات جوية مساء السبت، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في ذمار وسط البلاد، كانت متجهة إلى محافظة الضالع.
ودمر طيران التحالف عدداً من الأسلحة والآليات العسكرية المتنوعة التابعة للانقلابيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران - آنس غرب مدينة ذمار، كانت في طريقها إلى الضالع جنوب البلاد، وفق مصدر محلي.
كما تضم التعزيزات عربات محملة بالمقاتلين وقطع عسكرية.
وبحسب المصدر، أسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير آليات وعربات وأطقم قتالية عدة.
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