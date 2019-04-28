شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب:"الإخوان متخربئين من جوه لأنهم بيقبضوا ثمن خيانة البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الإعلامى عمرو أديب، عناصر الإخوان الإرهابية الذين يتلقون تمويل من جهاز المخابرات التركى، وعلى رأسهم ياسر العمدة أحد مسؤولى اللجنة الإعلامية لتنظيم طلائع حسم المسلح التابع للجماعة الإرهابية،و"أبو عمر المصرى"، و"أحمد أبو عمار"، وهانى صبرى، ومحمد صلاح سعد ضابط الشرطة المفصول بسبب أفكاره المتطرفه والهارب إلى تركيا، وعلى أبو النجا طيار مصرى هرب من مصر إلى أمريكا.

وأكد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن هؤلاء يتم استخدامهم من قبل أجهزة مخابراتية تريد هدم البلد، ورغم فضيحتهم إلا أنهم يتخفون فى زى المعارضة، وتابع:"أنا معنديش مشكلة مع المعارضة، بس قول أنت بتأخد فلوس من مين ومين مشغلك".

وعرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو يفضح هؤلاء الإرهابيين وخططهم الخبيثة التى تلقوها من أجهزة مخابرات معادية، وتابع:" المعارضة كان لها ثمن الآن المعارضة يدفع لها الثمن وكل التسريبات التى لدينا عن الإرهابيين الهاربين إلى تركيا تؤكد أنهم متخربأين من جوه ولدينا تسريبات تكشف قبحهم وتجارتهم بالدين".

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وشدد "أديب"، على أن هؤلاء الإرهابيين مفعول بهم من قبل أجهزة استخبارات أجنبية من بينها تركيا، مشدداً : "لا يوجد شئ أقذر من العملة ، وفضائح الإخوان الخونة أصبحت معلنة".