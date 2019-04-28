شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية 25.2% العام الجديد بعد تطوير الخرائط الجغرافية للمناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العام المالى الجديد 2019/2020 ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 25.2% مقارنة بمستهدف العام المالى 2018/2019، لتصل جملة الحصيلة إلى 6.8 مليار جنيه، وهو ما يقل على نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

وحسب البيان المالى للعام الجديد 2019/2020، المعروض أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تأتى هذه الزيادة المتوقعة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، التى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.

وأشار البيان المالى، إلى أن هذه الزيارة المتوقعة خلال العام المالى الجديد تأتى لاسيما والعمل بنظام التحصيل الإليكترونى للضريبة العقارية الذى تم تفعيلة فى إبريل 2017.

وفى السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبة فى العام المالى 2019/2020 زيادة قدرها 12.7 % مقارنة بالمتوقع للعام المالى 2018/2019 فى ضوء خطة طموحه للحكومة تستهدف ربط ايرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبة على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع والعمل على تطبيق إجراءات هيكيلة للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.