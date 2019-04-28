محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش لديها كل الطرق لمواجهة الجماعات الإرهابية وحلفائها في العاصمة طرابلس لتحريرها، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستبعد احتمال تنفيذ عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في إدلب شمالي سوريا، وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن القوات السودانية ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لا نستبعد تنفيذ عمليات إرهابية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.