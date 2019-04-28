محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تجمع آلاف المسيحيين الأرثوذوكس في كنيسة القبر المقدس "كنيسة القيامة" في البلدة القديمة بالقدس السبت، للمشاركة في احتفالات "النار المقدسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: آلاف المسيحيين الأرثوذوكس يشاركون في احتفالات "النار المقدسة" بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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