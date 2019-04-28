تفاصيل إطلاق نار قرب معبد في مدينة سان دييجو الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة سان دييجو الأمريكية، السبت، القبض على رجل لاستجوابه، بعد إطلاق نار وقع قرب معبد شمالي المدينة، أسفر عن وقوع إصابات.
وقال قائد شرطة سان دييغو، التابعة لولاية كاليفورنيا، على تويتر: "احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد تسبب في سقوط جرحى".
من جانبه، قال مركز باوي التابع للإدارة على تويتر: "توجد إصابات. إنه موقف متطور"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت الإدارة قد ذكرت في وقت سابق، أن ضباطا يحققون في تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد شاباد.
وذكرت محطة إخبارية محلية أن المعبد كان يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفصح، مضيفة أن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.
ويأتي الحادث بعد 6 أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "الموت لكل اليهود".
وقتل المسلح آنذاك 11 مصليا وأصاب 6 آخرين، بينهم 4 رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.
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