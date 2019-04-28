هادي يشدد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الميليشيات

الرياض (وكالات) شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية ومن يواليها التي تتربص بتعز وأهلها، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها المختلفة لما فيه مصلحة استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها.

ولفت الرئيس اليمني إلى ما قدمته تعز من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك ونحو استكمال التحرير، وبسط نفوذ الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية في المحافظة وبصورة فاعلة وعاجلة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني، مساء الجمعة، مع محافظ تعز نبيل شمسان، للوقوف على أوضاع المحافظة وتداعيات الأحداث الأخيرة التي تشهدها المحافظة.

ووجه الرئيس اليمني محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية ببذل كل الجهد وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وكافة أبناء تعز الشرفاء لتجاوز أي مشكلات، مشدداً على أهمية وقف التصعيد والاختلالات والالتزام التام بتوجيهات قيادة السلطة المحلية بما يحقق أمن واستقرار وسلامة أبناء المحافظة جميعاً.

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