الإرياني يدعو لميثاق شرف لمواجهة خطر الانقلابيين

صنعاء (الاتحاد)

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، كافة المكونات السياسية والوطنية في البلاد إلى إقرار «ميثاق شرف» لمواجهة «خطر» ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، الذي قال إنه «يتهدد كل اليمنيين» في الحاضر والمستقبل.

وكتب وزير الإعلام في تغريدة على تويتر: «لم يعد خافيا على أحد أنه لولا الأزمة بين القوى السياسية والوطنية لما كان لميليشيا الحوثي الإيرانية إمكانية اقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة عليها» أواخر سبتمبر 2014، وأضاف أن ميليشيات الحوثي «تعمل على تعميق الخلافات بين مكونات الصف الوطني، وتراهن عليه للبقاء والتوسع في مناطق جديدة، والاستمرار في التسلط على رقاب اليمنيين».

وأشار الإرياني إلى أن «من يعملون على زراعة الانقسام وتأجيجه بين مكونات الصف الوطني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن لا يخدمون إلا الميليشيا الحوثية ومشروعها الكهنوتي المتخلف»، داعياً «كل الشرفاء» إلى «العمل الجاد والصادق لكشف مؤامراتهم ولملمة الصفوف في معركتنا الحقيقية وهي استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».

كما دعا إلى «تجاوز الحسابات السياسية والحزبية والعمل على لملمة الصفوف».