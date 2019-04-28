نجاة قيادي عسكري من هجوم إرهابي

عدن (الاتحاد) نجا قيادي عسكري في لواء المحضار بمحافظة عدن جنوب البلاد من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في طريق رئيسي يربط مديريتي الشيخ والمنصورة شمال المحافظة.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد لحظة مرور سيارة قيادي عسكري من لواء المحضار التابع للجيش الوطني في الطريق الرابط بين جولة عبدالقوي إلى جولة الغزل والنسيج، موضحاً أن انفجار العبوة سمع دويه في مناطق متفرقة من مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة.

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